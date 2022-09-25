الرقم السري :

138396

إبن الوسط سينعم إلى جانب من ستمنحه الأبوة

لا أريد من الدنيا سوى أن يكون لي من صلبي ولد يحمل إسمي أو بنتا أجدها حين أصبح في أرذل العمر. هي فلسفتي في الحياة التي أريد أن أكون بها زوجا وأبا صالحا لمن سيكون لي معها مشوار عمر طيب. ولأن الله سخر لنا الأسباب وجدت أنه عليّ اتخاذ الفرص حتى يكون لي بإذن المولى نصيب. أنا رجل إبن الوسط الجزائري، في العقد الخامس من عمري، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر في القطاع العمومي. لدي سكن خاص، أريد أن يكون لندائي رجع صدى. فأجد لي صدرا حنونا يحتويني ويغمرني بما أريده من أبناء يكونون لي السند والعزوة.

لا أريد سوى إمرأة لا يتجاوز سنها 38سنة، شرطي أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. منتهى أملي أن تكون عزباء موظفة مستقرة في قطاع الصحة أو التعليم، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. مقبولة الشكل وقادرة على المسؤولية.

الرقم السري :

138397

قسنطيني مستعجل على الإرتباط فمن تكون له خير رفيقة

أتمنى أن أجد في القريب العاجل أذانا صاغية لما أريد تحقيقه فأنا رجل غلب عليّ أمري. وبتّ لا أريد سوى الإستقرار والسمّو بعائلتي وأبنائي .

أنا عمار من ولاية قسنطينة، أبلغ من العمر59سنة، أرمل بأبناء يحيون منكسرين بعد أن فارقتهم أمهم. الحمد لله لدي عمل محترم وسكن خاص .و أريد أن يكون لي نصيب مع إنسانة متفهمة وحنونة. شرطي أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها من 45الى60سنة، أقبلها مطلقة او أرملة بدون أولاد. كما لا يهمّني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.مستعجل أنا على أمري وأريد أن أجدك في الحال يا قدري.

الرقم السري :

138398

عاصمي كيس يريدك سندا وعزوة

قطعت على نفسي عهدا أن تكون لي من بنات بلدي زوجة طيبة تأخذ بيدي وتكون لي الرخاء في الشدة. وتسندني عند الحاجة. زوجة مخلصة أعول عليها وعلى أخلاق لتكون جيشي الوحيد في هذه الدنيا. ولكبير ثقتي فيما أريده فقد تواصلت مع القائمين على مركز الأثير وكل أمل أنني سأعانق حلمي الذي سيصبح حقيقة.

أنا أمين من العاصمة، أدير مشروعا خاصا أضمن به قوتي، أبلغ من العمر 40 سنة، أملك مسكن خاص. لم يسبق لي الزواج، أتمنّى الاقتران على سنه الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، مع فتاة تكون نعم الزوجة. أتوسّم فها الأخلاق والطيبة، كما أتمنّى أن تكون حسنة الشكل .أفضّلها من العاصمة أو الولايات المجاورة لها. سنها أقل من 38 سنة، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. عازبة أبني معها حياتي على أسس الدين المتين.

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