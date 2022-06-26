الرقم السري :

137105

عاصمي حنون سيكون لك نعم الزوج المصون

من العاصمة، تواصل معنا محمد وهو شاب في الـ36من عمره، كيّس محترم وعلى قدر كبير من الأخلاق والرفعة. كما صاحب إعلاننا هذا أعزب كما أنه موظف مستقر. ولديه سكن خاص سيغدو جنة بعد أن يجد عروسا تقاسمه الحياة ويحقق معها الذات. لا يربو محمد سوى أن يكون له النصيب مع شابة لا يتجاوز عمرها33سنة، يريدها من العاصمة وضواحيها. عزباء، وأهم شرط لديه أن تكون ماكثة في البيت، وله عليها أن يحترمها ويوفيها قدرها من الإحترام والمودة والإخلاص. وأن يعولها ويكفلها بما جاء به ديننا الحنيف.

الرقم السري :

137106

إبن تلمسان الأربعيني يبحث عن صاحبة النصيب

من تلمسان عروس الغرب الجزائري، تواصل معنا إبراهيم، شاب قطف من زهرة عمره الأربعين زهرة. ذو خلق ودين وصاحب شهامة لمسناها من خلال نيته الخالصة التي كانت عنوانا لهذا الإعلان. إبراهيم لم يسبق له الزواج، موظف في مؤسسة عمومية، كما لديه سكن خاص وهو رجل قادر على المسؤولية.

يريد صاحب محطتنا الثانية من خلال هذا المنبر أن يزف عريسا مع فتاة محترمة من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها ما يتراوح ما بين25و35سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد. أكثر ما يتمناه أن تكون صاحبة النصيب شقراء البشرة وماكثة في البيت.

الرقم السري :

137107

عامل بقطاع البناء سيجعلك من السعداء

المدية ستكون أخر محطة لنا في هذا الركن، حيث اخترنا إعلانا لشاب في الـ42 من عمره. أعزب وعامل في قطاع البناء، يملك سكنا خاصا ويريد أن يحقق حلم والديه بأن يكون مستقرا. يعمر الدار ويكون له من الذرية الصالحة نصيب.

لا يريد ابن المدية سوى أن يسوق له القدر فتاة شابة لا يتعدى عمرها 35سنة، من ولايات الوسط الجزائري. وأكثر ما يتمناه أن تكون شريكة عمره بيضاء البشرة وممتلئة الجسم. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد ويعدها بموفور العناية والرعاية.

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