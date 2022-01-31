الرقم السري :

136407

إبن وهران يناشد من تشق معه الطريق في رحاب العدل والمساواة

نبدأ على بركة الله عروضنا من غرب البلاد تحديدا من ولاية وهران، حيث نعرفكم برجل في غاية التقدير والاحترام. في ربيع عمره الـ 40، يشغل منصب مهندس في التسيير، متزوج وهو يريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم. إلى جانب امرأة حنون وجادة جدا يشقّ معها الطّريق في رحاب العدل والمساواة. إنسانة تؤمن بمبدأ التعدد وترى أن مكانتها محفوظة لدى الله قبل الزوج، شرطه أن تكون صاحبة النصيب من غرب البلاد. سنها مناسب لسنه، يقبلها مطلقة أو أرملة، ولا بأس إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136408

أرمل من العاصمة يردها ذات شأن وهمّة

من العاصمة تواصل معنا أحد أبنائها بغرض تحصيل الحلال في أقرب الآجال، في الـ 58 من عمره. أرمل بلا أولاد يحيا وحيدا، يمارس التجارة، في منتهى الوقار والرفعة، مؤمن بأن الخير آت لا محالة. وها هو اليوم يرجو من الله العوض، زوجة حنون تكون له قرة عين، تستره ويسترها تحت سقف المودة والرحمة. لا يشترط فيها سوى الصدق والجدية، وأن تكون مثله مستعجلة على مسألة الزواج، في رحاب العدل والمساواة. يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة. سنها لا يتعدى 50 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة. ولا يهمه إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة يعدها بالستر والهناء.

الرقم السري :

136409

موظفة في قطاع التعليم أو الصحة لإبن المدية

في المدية حططنا الرحال، حيث أبى أحد أبنائها إلا أن يتواصل معنا حتى تكون له فرصة للظفر بفتاة أحلامه. في الـ47من عمره، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، أصيل وطيب الأعراق.

يريد أن يكون صاحب إعلاننا هذا ذو فرصة ليكون مع إمرأة صادقة صالحة من إحدى ولايات الوسط. سنها لا يتعدى38سنة، يريدها موظفة في سلك الصحة أو التعليم، شرطه أن تكون عزباء، كما يقبلها أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

136410

لمن تناشد السكينة طلبك عندنا

من العاصمة طرق أحد أبنائها أبواب مركزنا وكله ثقة من ان الفرج سيكون من خلال إعلان يقوده إلى بناء حياته وترميمها، في الـ49 من عمره، مطلق بأولاد تحت رعاية والدتهم، موظف مستقر، لديه سكن خاص. يريد أن يكون له نصيب مع إمرأة عاصمية في رحاب العدل والمساواة. ويكون سنها لا يتعدى 45سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل، ولا يهمهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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