إتاحة مكالمات الطوارئ على امتداد الطريق السيار “شرق-غرب”

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أنه وبالتنسيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ومتعاملي الهاتف النقال، تم وضع التجوال الوطني حيز التنفيذ. من خلال إتاحة القيام بمكالمات الطوارئ على امتداد الطريق السيار “شرق-غرب” كمرحلة أولى. على أن يتم تعميم هذه الخدمة تدريجيا على كافة محاور الطرق المتبقية في كامل أنحاء التراب الوطني.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، ﺇلى ﺃن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها منذ إطلاق خدمة الهاتف النقال في الجزائر، ستسمح للمواطنين، أيًّا كان موقعهم على طول هذا الطريق السيار ومتعامل الهاتف النقال الخاص بهم، و في حالة غياب التغطية من طرف هذا الأخير، بإجراء مكالمات طوارئ بالاستناد على شبكات المتعاملين الآخرين المتاحين، مما سيسهم في تعزيز جهود دعم السلامة المرورية وحماية الأرواح البشرية على طول هذا المحور الطرقي ذي الأهمية الاستراتيجية الوطنية.

وأوضح المصدر ذاته :سيشمل التجوال الوطني لمكالمات الطوارئ الأرقام التالية:

-الدرك الوطني : 1055

-الأمن الوطني : 1548 و 17

-الحماية المدنية : 1021 و 14

-المديرية العامة للغابات : 1070