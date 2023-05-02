إتحاد العاصمة الأكثر تهديفاً في كأس الكنفدرالية الإفريقية

أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بنادي إتحاد العاصمة، بعد تحقيقه رقما قياسيا في منافسة كأس الكنفدرالية هذا الموسم.

ونشر الحساب الرسمي للكاف، عبر تويتر، تغريدة جاء فيها:”15 هدفا لإتحاد العاصمة.. أكثر الفرق إحرازاً للأهداف في كأس الكنفدرالية هذا الموسم”.

سجلها لاعبو لياسما في دور المجموعات والدور الربع النهائي في منافسة الكأس الكنفدرالية هذا الموسم.

أحرز لاعبو إتحاد العاصمة ثلاثية ضد سانت لوبوبو ذهابا، وهدف في مواجهة الإياب التي إنتهت بهدف في كل شبكة.

كما سجل إتحاد العاصمة، هدف ضد الأخضر الليبي خارج الديار، وأربعة أهداف في مواجهة الإياب، وهدفين ضد مارومو غالانتس ذهابا.

وفي ربع النهائي المنافسة الإفريقية، سجل إتحاد العاصمة أربعة أهداف ذهابا وإيابا، بعد الفوز ذهابا بثنائية نظيفة، والخسارة إيابا بثلاثة أهداف لهدفين ضد الجيش الملكي.

وفي الأدوار التصفاوية المؤهلة لدور المجموعات لكأس الكاف، سجل إتحاد العاصمة 5 أهداف.

يجدر للإشارة، سيواجه إتحاد العاصمة، منافسه في نصف نهائي كأس الكاف، أسيك ميموزا الإيفواري وسيجرى لقاء الذهاب بالكوت ديفوار يوم 10 ماي، على أن يكون الإياب بملعب 5 جويلية بتاريخ 17 ماي.