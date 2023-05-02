استئناف البطولة المحترفة يومي الـ 17 والـ 18 ماي

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، يومي الـ 17 والـ 18 من شهر ماي الجاري، موعدا لاستئناف المحترف الأول، في جولتها الـ 23.

وكانت هيئة عبد الكريم مدوار، قد قررت توقيف البطولة، إلى حين تسوية جميع المباريات المتأخرة، بعدما لعبت لقاءات الجولة الـ 22 أيام الـ 7 والـ 8 والـ 9 أفريل الماضي.

وكشفت الرابطة عبر موقعها الرسمي. أمس الاثنين، بأن البطولة ستعود إلى الدوران يومي الـ 17 والـ 18 ماي الجاري. باسثناء الداربي الكبير بين المولودية والاتحاد. بسبب لعب الأخير مباراة إياب نصف نهائي كأس الكاف يوم 17 ماي.

يذكر أن المباريات المتأخرة ستتواصل في الأيام القادمة، بداية من يوم الجمعة 5 ماي بمواجهتين، بين شبيبة القبائل واتحاد العاصمة. ضمن الجولة الـ18. وشباب بلوزداد أمام وفاق سطيف برسم الجولة الـ 19.

بينما حددت الرابطة يوم الـ 9 ماي موعدا للداربي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد. في الجولة الـ 20، وفي نفس اليوم. يلعب اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 19 بين اتحاد خنشلة وشبيبة القبائل.

في حين يلتقي شبيبة القبائل بمولودية البيض، يوم الـ 13 ماي، لحساب الجولة الـ20، وتلعب آخر مباراة متأخرة يوم الـ 21 من نفس الشهر، بين أتليتيك بارادو واتحاد العاصمة، ضمن الجولة ذاتها.

يذكر أن الرابطة، حددت يوم الـ 13 من ماي الجاري موعدا لمباراة ثمن نهائي الكأس، بين شباب بلوزداد وشبيبة الساورة، على أن يلتقي المتأهل جمعية الخروب، يوم 21 من نفس الشهر، في ربع النهائي.