إتحاد العاصمة على بعد 90 دقيقة من التتويج بأول لقب قاري

يستقبل أمسية اليوم السبت. نادي إتحاد العاصمة خصمه يونغ أفريكانز التنزاني. برسم مواجهة إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية.

في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 20.00 مساءً، بإدارة الحكم الموريتاني بيدا دهان، وبمساعدة الحكم الأول الأنغولي جارسون دوسانتوس.

بالإضافة للحكم الثاني الموزمبيقي أرسينيو مارنغول، فيما سيكون طاقم تحكيم مصري داخل غرفة الفار بقيادة أحمد عاشور وبمساعدة محمد حسين ومحمود أحمد عبد الراجل .

ويسعى رفقاء القائد زين الدين بلعيد، تأكيد تفوقهم على الخصم، والتتويج بأول لقب قاري في تاريخ النادي العاصمي، بعد الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف الأحد الماضي.

يجدر الإشارة، يحتاج إتحاد العاصمة للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف لصفر للتتويج بكأس الكنفدرالية الإفريقية.

كما سيتم نقل المباراة عبر قنوات بيين سبورت 4 وبيين سبورت 4 ماكس الناطقة باللغة الفرنسية، وقنوات التفلزيون العمومي.