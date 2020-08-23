إتحاد المغرب العربي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبّت الأمانة العامة لمجلس الشورى لإتحاد المغرب العربي بإعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيله صالح، وقف فوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا.

وأفاد بيان اليوم الأحد، أنها دعت إلى مرافقة هذا المسعى تعزيزا لنجاح العملية السلمية، وأشادت الامانة العامة بإعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيله صالح، بالتوصل إلى إتفاق مبدئي بالوقف الفوري لإطلاق النار، في أفق دفع عملية السلام في ليبيا”.

وجاء في البيان إذ تشيد الأمانة بهذا الاتفاق الذي نتمناه دائما ودافعا الى إبعاد شبح الحرب الأهلية وانعكاساتها على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها وازدهارها والتحكم في ثرواتها واستغلالها في كنف الحوار والتوافق والمصالحة، وحافزا قويا لرسم معالم دولة ليبيا الجديدة بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

وقالت إنها تهيب بأقطار الإتحاد المغاربي والجوار وذوي النوايا الحسنة المبادرة بدعم ومرافقة هذا المسعى السلمي المبارك، تعزيزا لنجاح العملية السلمية، وضمانا للعودة السريعة لليبيا إلى حضنها الطبيعي المغاربي، للإسهام بقوة ونجاعة في تجسيد مشرع الوحدة المغاربية الاستراتيجي الحضاري الواعد.