إتحاد منظمات المحامين يقرر تجميد الانتساب لمهنة المحاماة

قرر اتحاد منظمات المحامين، تجميد الانتساب لمهنة المحاماة، وكذا مسابقة شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة إلى غاية انشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين.

وحسب بيان للإتحاد، تم اتخاذ قرار التجميد، خلال اجتماع مجلس اتحاد منظمات المحامين اليوم السبت.

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وأوضح البيان، إن القراران جاءا للاحتجاج على تأخر إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين المنصوص عليها في المادة 33 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

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