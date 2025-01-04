إتخاذ عدة إجراءات لإنجاح الفصل الدراسي الثاني

قامت مديريات التربية لولايات الوطن بإتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير وفق خطة شاملة لإنجاح الفصل الدراسي الثاني.

وجاءت هذ الاجراءات من أجل تدارك مختلف النقائص المسجلة خلال الثلاثي الأول من الموسم الحالي.

وأكد مدير التربية لولاية قسنطينة في تصريح للإذاعة الجزائرية على ضرورة تهيئة وتجهيز الهياكل التربوية مع معالجة النقائص المسجلة في الفصل المنصرم خاصة فيما تعلق بمسألة التدفئة على مستوى الأقسام.

بينما مدير التربية لولاية بشار أشار إلى ترميم كل المؤسسات التربوية المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بلديات المنطقة مطلع الموسم الدراسي الجاري.

كما طالب بالتحضيرات النفسية للتلاميذ في سبيل تحسين مردودهم الدراسي.

هذا وقد أبدى مسؤولا قطاع التربية بالولايتين العناية الكبيرة التي توليها المؤسسات التربوية للبطولة الوطنية المدرسية للرياضة الجماعية كتظاهرة مهمة من أجل تحفيز التلاميذ على ممارسة النشاطات الرياضية بشتى أنواعها.