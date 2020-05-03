إتصالات الجزائر تطلق العرض الترويجي Idoom Fixe الخاصة برمضان

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر، اليوم الأحد، عن إطلاقها للعرض الترويجي Idoom Fixe بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأفاد إتصالات الجزائر، في بيان لها، أنه وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، تمكنكم اتصالات الجزائر من التمتع بمزايا خدمة الهاتف الثابت من خلال إطلاق عروض ترويجية في إطار الانتقال إلى اشتراكات Idoom Fixe.

وأعلمت الشركة زبائنها أنه وطيلة شهر رمضان، يمكنهم الاستفادة من عدة مزايا عن كل اشتراك جديد أو انتقال إلى إحدى صيغ Idoom Fixe.

حيث سيستفيد الزبائن الذين يحوّلون اشتراكهم الكلاسيكي إلى اشتراك Idoom 250، من ساعة واحدة رصيد مكالمات مجانية نحو شبكات الهاتف المحمول.

كما سيكون بإمكانهم اختيار رقمين محمولين مفضلين بسعر 3 دج/الدقيقة.

وأوضحت اتصالات الجزائر أنه وبالنسبة للزبائن الذين ينتقلون إلى اشتراك Idoom 500، فإنهم سيستفيدون من ساعتين رصيد مكالمات مجانية نحو شبكات الهاتف المحمول .

كما سيكون بإمكانهم اختيار خمسة (05) أرقام مفضلة نحو المحمول بسعر 2 دج/الدقيقة.

وقالت الشركة ايضا أن الزبائن الذين يختارون اشتراك Idoom 1000، سيستفيدون من أربع ساعات رصيد مكالمات مجانية نحو شبكات الهاتف المحمول و عشرة أرقام مفضلة نحو شبكات الهاتف المحمول بسعر 1 دج/الدقيقة فقط.

وأكدت اتصالات الجزائر أن هذا العرض الترويجي الجديد صالح طيلة شهر رمضان 2020.