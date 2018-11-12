“إتصالات الجزائر” تطلق عرضا جديدا خاصا بزبائن “Idoom ADSL” و “Idoom Fibre”

أعلنت “إتصالات الجزائر”، عن إطلاقها عرض ترويجي جديد موجه لزبائن “Idoom ADSL” و “Idoom Fibre”، وفق ما أورده بيان لذات المؤسسة، اليوم الأحد.

وأوضح نفس المصدر، أن العرض الترويجي يتمثل في تمكين كل الزبائن الجدد المشتركين في عرض 4 ميغا فما فوق “8 أو 20 ميغا”.

بالإضافة إلى الزبائن الحاليين، الذين يرغبون في رفع تدفقهم إلى 4 ميغا أو أكثر “8 أو 20 ميغا”، من الإستفادة من مكرر إشارة لاسلكي عالي الأداء وجهاز هاتف.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا العرض الترويجي الموجه لزبائنها صالح من 11 نوفمبر الجاري إلى 10 ديسمبر القادم.

ووضعت إتصالات الجزائر موقع إلكتروني للإستفسار أو المزيد من المعلومات: www.algerietelecom.dz

أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية لإتصالات الجزائر على الفايسبوك: www.facebook.com/algerietelecomgroupe/