إتصالات الجزائر تعلن عن مواقيت عمل وكالاتها في الصيف

كشفت مؤسسة إتصالات الجزائر مواقيت عمل وكالاتها التجارية تزامنا مع حلول فصل الصيف.

وأوضحت إتصالات الجزائر في بيانها تزمنا مع حلول فصل الصيف تم تكييف مواقيت عمل الوكالات التجارية خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2024.

بالنسبة للمناطق الشمالية، تفتح الوكالات التجارية أبوابها من السبت إلى الخميس، من الساعة 08.00 إلى الساعة 19.00.

بينما في المناطق الجنوبية، تفتح الوكالات التجارية أبوابها من السبت إلى الخميس، من الساعة 07.00 إلى 12:00، ومن الساعة 16.00 إلى 20.00 مساء.

في حين ستفتح نقاط التواجد لاتصالات الجزائر أبوابها لاستقبال زبائننا من الأحد إلى الخميس، من 08.00 سا إلى 16.30 سا بالمناطق الشمالية ومن 07.00 سا إلى 14.00 سا بالمناطق الجنوبية.

ولضمان خدمة مستمرة وموثوقة تأكد إتصالات الجزائر أن جميع نقاط التواجد في المناطق الشمالية والجنوبية ستضمن المداومة خلال أيام السبت. وذلك وفقًا للمواقيت المعمول بها خلال أيام الأسبوع الأخرى.