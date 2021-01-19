إتصالات الجزائر تمنح شهر أنترنت مجاني لزبائنها

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر اليوم الثلاثاء عن عرضا ترويجيا جديدا لزبائنها المشتركين في خدمة أنترنت Idoom ADSL أوIdoom Fibre.

ووفق بيان المؤسسة يستفيد المشتركين في خدمة الأنترنت من 1 شهر مجاني عند تعبئة 5 أشهر والعرض صالح 30 يوما.

وأضاف البيان أن عملية التعبئة يمكن إجراءها على مستوى الوكالة التجارية أوعبر الأنترنت بإستعمال بطاقة “الذهبية” أوالبطاقة البنكية “CIB”.

العرض الترويجي تم إطلاقه في إطار التدابير المتخذة للوقاية من تفشي وباء كورونا (COVID-19).

وإوضحت إتصالات الجزائر أن هذا العرض الترويجي صالح بالنسبة للمشتركين في خدمتي ADSL وFIBRE.

و يستفيد الزبون من الهدية “bonus” عن كل تعبئة خمسة (05) أشهر، في حدود اكتتابين في هذا العرض الترويجي.