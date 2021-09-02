إتصالات الجزائر: ضمان تدفق الإنترنت عبر 3 كابلات بحرية

يخضع الكابل البحري SeaWeMe4، أحد الكابلات الأربعة التي توفر عرض النطاق الترددي الدولي للجزائر، للصيانة الى غاية 10 سبتمبر. حيث بدأت الأشغال أمس، الفاتح من سبتمبر.

وفي بيان لشركة إتصالات الجزائر، فقد تم تسجيل هذه العملية من قبل أعضاء الكونسورتيوم المستخدمين لهذا الكابل، من بينهم اتصالات الجزائر. و يتعلق الأمر بالتزام جماعي لهؤلاء المتعاملين، بهدف ضمان استقرار و ديمومة آداء هذا وفي بيان الكابل.

و تواصل اتصالات الجزائر على المستوى الاستراتيجي، استثمارات معتبرة ستمكنها من تجسيد مشاريع تسمح برفع قدراتها في مجال النطاق الترددي الدولي بشكل كبير وتأمينها. وبفضل هذه المقاربة، تمكنت اتصالات الجزائر خلال 2021، من القيام بعمليتين لرفع تدفق الانترنت.

وقد قامت اتصالات الجزائر باتخاذ جميع التدابير اللازمة للسهر على استمرارية الخدمات خلال كل المدة التي تستغرقها عملية الصيانة.