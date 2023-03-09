إتفاقية تعاون بين جامعة وهران 1 وسوناطراك لتثمين النفايات البترولية

أبرمت جامعة وهران 1 “أحمد بن بلة”، إتفاقية تعاون مع مجمع سوناطراك لمرافقة البحث العلمي الجامعي في مجال تثمين النفايات البترولية.

وقال عميد كلية علوم الطبيعة والحياة، الأستاذ زهير ملوك، إنّ الاتفاقية تنصّ على مرافقة سوناطراك لفرقة بحث تابعة لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران 1. توصلت إلى حل علمي وتقني لمعالجة واستغلال النفايات البترولية لتطويره في غضون سنتين أو ثلاثة. و إنشاء وحدة تصنيع الغاز الحيوي والوقود الحيوي والطاقة الحيوية لاحقا”.

وأضاف أنّ مجمع سوناطراك سيتولى إقتناء وتوفير التجهيزات المخبرية والبحثية اللازمة والمواد الكيماوية المستعملة في البحث والتطوير. إضافة إلى تمكين أعضاء الفرقة والطلبة من الإستعانة بخبرائها في مجال تثمين ومعالجة النفايات البترولية.

وأشاد الأستاذ ملوك بأهمية مشروع البحث الخاص بتثمين النفايات البترولية بالنسبة لسوناطراك. باعتباره سيمكنها من معالجة واستغلال كميات كبيرة من النفايات. التي تنتج عن عملياتها المختلفة في مجال إنتاج المواد الطاقوية والمشتقات البترولية. وإعادة استغلالها في إنتاج الغاز الحيوي والوقود الحيوي والطاقة الحيوية النظيفة.