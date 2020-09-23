إتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

وقع عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مساء اليوم اتفاقية تعاون.

يدخل الاتفاقية، في إطار مسعى حرص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على تكثيف علاقاته مع جميع الدوائر الوزارية والهيئات وتنويعها، من أجل الارتقاء بتثمين ونقل منتجات البحث وخدماته، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والقطاع الاجتماعي والتربوي.

وتهدف هذه الاتفاقية على الخصوص إلى تأسيس تعاون مشترك لترقيّة الأدوات والآليات التي تساعد على تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعميم نتائج البحث والإنتاج العلمي المؤسساتي.

كما تهدف إلى تعزيز القدرات الإعلامية والتقنيّة والتكنولوجية للمجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي قصد الاستفادة من كفاءاته في تقييم السياسات العمومية المخصّصة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والبشرية.

وقال الوزير ان الاتفاقية يستفيد، من خلالها إطارات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من البرامج المثبّتة والتجهيزات والاطّلاع على الموارد المتوفّرة على مستوى مختلف وحدات البحث، لاسيما خدمات البحث المشتركة مثل التوثيق عبر الخط SNDL والبرمجيّات التطبيقية ومنشآت شبكة ARN، ومن خدمات مركز الحساب فائق الأداء HPC.

وسيلتزم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حسب معيار الأفضليّة، باللجوء إلى الباحثين والخبراء من الهيئات التابعة للتعليم العالي والبحث العلمي، كما يمكن للباحثين استعمال مركز توثيق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووسائل قسم مركز الموارد المعلوماتية للمجلس.