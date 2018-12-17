إتفاقية شراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والأمن الوطني 

تم اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، التوقيع على إتفاقية شراكة وتعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب التقنية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الفضائية الجزائرية.

وقد أشرف على حفل التوقيع كل من المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، والمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عز الدين أوصديق.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز مجالات التكوين والتدريب، خاصة في مجالات إستخدام التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها بما يسمح برصد دائم للإنسيابية المرورية.

وكذا متابعة المركبات المشتبه فيها والتحقق من لوحات ترقميها عبر الطرقات والمسالك في حالات الإبلاغ أو الإعلان عن مركبة محل سرقة.