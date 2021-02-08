إتفاق بين الجزائر وسويسرا لدعم التعاون الثنائي لترقية الحلول السلمية للأزمات

عقد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ، أمس الأحد، جلسة عمل مع رئيس الدائرة الإتحادية للشؤون الخارجية، إينيازيو كاسيس.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، عقب تصريح للوزير، فقد تناول الطرفان العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وسبل ترقيتها.

وأوضح بوقدوم، أنه سجل بارتياح الطابع الخاص لهذه العلاقات ومستوى التعاون الثنائي والفرص المتاحة لدعم التبادل الاقتصادي والتجاري.

كما تناول الطرفان عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع السائدة في ليبيا والساحل والصحراء الغربية.

وقال بوقدوم، أنه تم الإتفاق على ضرورة دعم التشاور والتنسيق بين البلدين في جميع الميادين وفي سبل ترقية الحلول السياسية والسلمية لهذه الأزمات.

وأكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم لنظيره السويسري دعم الجزائر لترشيح سويسرا لعضوية مجلس الأمن للفترة 23- 24.

وأوضح بوقادوم أن ترشيح الجزائر لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 24 -25 حظيت بدعم سويسرا.

من جهته قال رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية، أن لقاءه مع بوقدوم، كان مثمرا جدا.

وأبرز علاقات الصداقة التي تربط بلاده بالجزائر والتي تعود إلى الفترة التي سهلت فيها سويسرا المفاوضات التي أدت الى اتفاقية ايفيان”.

وقال إينيازيو كاسيس، أنه “وبعد ستون سنة من العلاقات الطيبة أرى أنه توجد إمكانيات وفرص كبيرة للتعاون بين البلدين”.

كما أشار إلى أنه ناقش في لقاءه مع وزير الشؤون الخارجية، السلم والأمن بالمنطقة و”موقع الجزائر الجسر” بين أوروبا وإفريقيا وجنوب الصحراء.

وأوضح رئيس الدائرة الإتحادية للشؤون الخارجية أنه تمت “مناقشة التبادل التجاري وموضوع الهجرة والتطرف العنيف وسبل تجنبه”.

وقال أن “الجزائر وسويسرا يربطهما التاريخ والتقارب الجغرافي وأنه حان الوقت للبلدين أن يكون لهما تعاون أوثق وهو ما كان ممكنا خلال السنوات الأخيرة”.

وأوضح إينيازيو كاسيس، أن سويسرا تبنت إستراتيجية لمنطقة “مينا” والتي تمنح اهمية كبيرة لهذا الدعم.

واستطرد يقول: “أنا هنا بالجزائر لأقول للمسؤولين الجزائريين أننا نرغب في دعم تعاوننا في التنوع الاقتصادي”.

خاصة في مجال التكوين المهني والرقمنة الى جانب رغبتنا في ايجاد حلول ثلاثية للسلم، بين الجزائر وسويسرا والساحل”.

وأشار الى إن هذه الإستراتيجية تؤكد على مجالات العلاقات التقليدية بين البلدين وأيضا تفتح أفاق جديدة.

ويقوم إينيازيو كاسيس، بزيارة عمل إلى الجزائر استهلها اليوم، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.

وتندرج زيارة المسؤول السويسري في إطار توطيد روابط التعاون بين الجزائر وسويسرا.

و سيلتقي المستشار الاتحادي السويسري والوفد المرافق له، في إطار زيارته إلى الجزائر، مع مسؤولين سياسيين سامين آخرين.