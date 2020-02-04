إتفاق على تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا

وافق اليوم الثلاثاء، ممثلو أطراف النزاع بليبيا، في إجتماع بجنيف، على مبدأ تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، كشف المبعوث الدولي إلى ليبيا، إمكانية عقد محادثات في جنيف السويسرية في الأيام القادمة، بشأن الشق السياسي في ليبيا.

وشدد غسان سلامة، على ضرورة وقف إرسال المرتزقة إلى ليبيا قائلا: “اتخذنا موقفا صارما بشأن وقف التدخل الأجنبي في النزاع الليبي”.

مضيفا: “لم يحترم حظر الأسلحة الذي فرض في مؤتمر برلين.. كما لم تحترم القرارات التي اتخذت في برلين من قبل طرفي النزاع في ليبيا”.