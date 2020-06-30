إتلاف أكثر من 21 ألف هكتار من الأراضي بسبب الحرائق سنة 2019

سجلت مصالح الحماية المدنية في الفترة الممتدة من 01 جوان الى 31 أكتوبر 2019 بإتلاف أكثر من 21 ألف هكتار منها 6045 هكتار غابات، و 4428 هكتار أدغال و 10575 هكتار حشائش يابسة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الإستراتجية التي تتبعها المديرية العامة للحماية المدنية في مجال مكافحة حرائق الغابات ترتكز على إجراءات ونشاطات وقائية تحسيسية جوارية بموازاة مع الإجراءات العملية التدخلية على مستوى المناطق التي تم إحصاؤها في خانة غير محمية من نشوب حرائق الغابات.

وتهدف الإستراتيجية إلى وضع تحت تصرف المواطنين حزمة من الإرشادات والتدابير الواجب التقيد بها لأجل مجابهة وتفادي خطر حرائق الغابات والحرائق المتعلقة بالغطاء النباتي مع حرس المواطن على أن لا يكون سبب في عدم اندلاعها من جهة والوقاية منها في حالة نشوبها.