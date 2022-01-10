إتلاف المواد الخطرة بالموانئ والمطارات.. هذا ما أمر به وزير النقل

دعا وزير النقل عيسى بكاي، إلى التكفل بعملية إتلاف المواد الخطرة المتواجدة على مستوى بعض الموانئ والمطارات فورا ومعالجتها طبقا لتوصيات اللجنة الأمنية المنصبة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وجاء ذلك، في اجتماع ترأسه الوزير، مساء أمس الأحد، بحضور إطارات من الوزارة والرؤساء المدراء العامون. كما حضر الاجتماع، المدراء العامون للمجمعات و المؤسسات القطاعية.

ويتعلق الأمر بكل من مجمع (TRANSTEV)، و(LOGITRANS)، و(SERPORT)، و(GATMA). ومؤسسة (SNTF)، و(ANESRIF)، (INFRAFER)، و(AIR ALGERIE). و(AIR ALGERIE CARGO)، و(ENNA)، و(EGSA)، و(SGSIA)، (AOTUA)، و(ETUSA).

كما خصص هذا اللقاء للإطلاع على وضعية هذه المؤسسات القطاعية وتقييم نشاطاتها ومدى تفاعلها مع الواقع الذي يعيشه المواطن.

أين أكد الوزير بداية على الظرف الاستثنائي الذي تعرفه البلاد بسبب جائحة كوفيد 19. كما أكد على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الأمر.

وطلب الوزير، من القائمين على تسيير هذه الشركات تقديم حصيلة عملية التلقيح والنسب المتوصل إليها. كما شدد الوزير على ضرورة رفع هذه النسب بالتحسيس وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لحث العمال على التلقيح.

من جهة أخرى، طالب الوزير برفع مستوى الأداء الإتصالي والإعلامي للمؤسسات القطاعية. مع إعداد مخططات متوازنة وناجعة تغطي جميع جوانب نشاطات هذه الشركات. ويأتي ذلك، حتى يتسنى للمواطن الحصول على المعلومة بتفاصيلها وفي حينها من خلال مختلف المنصات والقنوات الإتصالية.

وبخصوص عملية إتلاف المواد الخطرة المتواجدة على مستوى بعض الموانئ و المطارات. دعا الوزير إلى التكفل بها فورا ومعالجتها طبقا لتوصيات اللجنة الأمنية المنصبة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

وزير النقل يؤكد على أهمية إنشاء البطاقية التقنية للنقل

كما أكد الوزير على أهمية إنشاء البطاقية التقنية للنقل التي تحمل جميع المعلومات الخاصة بالمؤسسات. ومجال نشاطها ومختلف جوانبها التنظيمية والعملياتية والمالية ورقمنتها. مما سيساهم في ارساء رؤية شاملة وواضحة في القطاع تسمح باتخاذ القرارات الصائبة.

وفي الاخير، دعا الوزير، القائمين على تسيير المؤسسات القطاعية إلى التنسيق المتواصل مع جميع الشركاء. والتكثيف من الزيارات الميدانية للمنشآت التابعة لهم للوقوف على حقيقة وسيرورة العمل فيها.

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