إثر غيابه عن مواجهتي الخضر.. سخط جماهيري على محرز

تسبب إعلان الفاف غياب رياض محرز عن صفوف المنتخب الوطني تحسبا لتصفيات “كان2023″، ردود أفعال واسعة من الجماهير الجزائرية تجاه اللاعب.

وكشفت الفاف سابقا، عبر بيان، عن غياب محرز عن مواجهتي الخضر ضد منتخبي أوغندا وتنزانيا، بسبب تقرير طبي أرسله فريقه المان سيتي.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجماهير الجزائرية، وجعلها تنتقد قائد المنتخب الوطني، محرز، بشدة بعد غيابه عن صفوف الخضر في هذا الظرف الحساس.

والمنتخب الوطني بحاجة لكوادره، خاصة قائده الذي يُجدر به أن يكون رافعا للتحدي بعد خيبة “الكان” و”المونديال” على التوالي.

خاصة بعد أن قام محرز، بقطع وعد للجماهير الجزائرية بالنهوض ورفع الراية الوطنية عاليا، بعد الإقصاء المر من المونديال.

كما تساءلت الجماهير الجزائرية، أنه لو تأهل مانشستر سيتي لنهائي “التشمبينزليغ”، هل كان محرز، سيغيب عن اللقاء؟.

كماسبق لرياض محرز، المشاركة في كل المنافسات مع فريقه “السيتي” هذا الموسم، وكان هدافا للفريق وختم موسمه بالتتويج بالبريميرليغ.

ومن جهته، علق الصحفي الجزائري، بقناة بيين سبوت، محمد الوضاحي، عن قضية محرز بالقول:” ” لعلام كبيييير عليك يا وليدي وشارة القيادة لها رجالها ومسؤولياتها”.

في إشارة من الوضاحي، لفشل محرز لرفع التحدي مع الخضر، والعودة بقوة بعد نكسة المنتخب في الفترة الأخيرة.