إجبارية البطاقة الصحية.. وزير الصحة يكشف الجديد

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، العمل على إنجاح الحملة التلقيحية.

وقال إن القطاع اتبع كل ما يقع في العالم حتى تكون البطاقة وفق ما هو معمول به عالميا.

وكشف الوزير أن مرسوما سيصدر قريبا يجبر المواطن على ضرورة استعمال البطاقة.

أما فيما يخص جرعات اللقاح، فقال بن بوزيد، هناك 14 مليون جرعة. وهناك 5 ملايين جرعة ستدخل قريبا. معتبرا نسبة التلقيح الحالية ضعيفة جدا.

وأفاد وزير الصحة، أنه يوجد ف 7 ملايين ملقح، وليس لدينا مشكل في الأوكسجين، كما توجد المكثفات والأجهزة.

وعن العدد العام لجرعات اللقاح، أشار الوزير أنه عامة يوجد 12 مليون جرعة. منها 7 مليون جرعة في الحملة الاولى و 6 مليون في الثانية و 158 الف جرعة في الحملة الثالثة.

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