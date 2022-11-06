إجبار الأساتذة الجامعيين البالغين 70 سنة على التقاعد

وجه الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة مستعجلة إلى مديري المؤسسات الجامعية والبحثية، تتعلق بإحالة الأساتذة الجامعيين البالغين 70 سنة على التقاعد.

ويتعلق الأمر بالموظفين المنتمين لأسلاك “الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين”، وأسلاك “الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين”.

وامرت المراسلة، بضرورة ايداع المعنيين ملفاتهم قبل 15 نوفمبر الجاري كآخر أجل.

وحسب المراسلة الحاملة لرقم 1653 والتي تحوز “النهار أون لاين ” على نسخة منها، فقد كشف الأمين العام بالوزارة، أن بعض المعنيين بالتقاعد، رفضوا إيداع ملفاتهم. وهذا ما ساهم في تعطيل تنفيذ العملية التي كانت وزارة التعليم العالي قد باشرت بها منذ 14 أفريل الماضي.

وجاء في نص المراسلة: “لقد لفت إلى انتباهي أن تطبيق الأحكام المتعلقة بإحالة الموظفين المعنيين على التقاعد. لم ترق إلى المستوى المطلوب. وقد تم تسجيل تفاوت في التنفيذ من مؤسسة إلى أخرى. ناهيك عن رفض عدد معتبر من المعنيين بهذا الاجراء تقديم ملفات تقاعدهم بالرغم من إعذارهم لمرات عدة من طرف مؤسساتهم الجامعية”.

كما جاء في المراسلة: “في هذا الشأن يشرفني أن أعلمكم بأن الإجراء المتعلق بإحالة الموظفين على التقاعد. يسري على جميع الموظفين المعنيين دون إستثناء. تبعا لذلك وتطبيقا لتوجيهات الوزير أطلب منكم مواصلة العمل على إحالة الموظفين الأساتذة والباحثين الدائمين البالغين 70 سنة. ودعوة المتخلفين منهم الإمتثال لهذا الإجراء، قصد تقديم ملفاتهم قبل 15 نوفمبر كآخر أجل تحت طائلة جميع الإجراءات القانونية لتجسيد ذلك”.

كما أكد الامين العام بالوزارة أن مصالح الصندوق الوطني للتقاعد على أتم الاستعداد قصد تسوية ملفات الاحالة على التقاعد الخاصة بالمعنيين.