إجبار الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال على الاستفادة من العطلة السنوية.. ممنوع

تقرر منع النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال من الاستفادة من العطلة السنوية.

وجاء هذا القرار في شكل تعليمة بعثت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية يوم أمس الأحد الموافق لتاريخ 21 جوان 2020 وحملت رقم 14، تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة، من أجل تعديل التعليمة رقم 13 المؤرخة في 18 جوان والمتعلقة بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في المؤسسات والإدارات العمومية.

وأكدت التعليمة الموقعة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية “ب. بوشملال” وتم تحويل نسخة منها إلى الوزير الأول عبد العزيز جراد على سبيل عرض حال، على أن إجراء تسوية العطل المتأخرة والاستفادة من العطلة السنوية بعنوان سنة 2020 لا يطبق على النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.