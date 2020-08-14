إجتماع إفتراضي للأوبك يوم الأربعاء المقبل

تعقد اللجنة الوزارية التابعة لمجموعة الأوبك إجتماعها الإفتراضي يوم الأربعاء المقبل.

نقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن لجنة وزارية تابعة لمجموعة أوبك تراقب اتفاقها لخفض إمدادات النفط.

مشيرة أن اللجنة ستعقد اجتماعها الافتراضي المقبل في 19 أوت، بعد يوم من موعد مخطط في السابق، دون ذكر لسبب تغيير الموعد.

وأوصت اللجنة بتخفيف الخفض اعتبارا من أول أوت إلى نحو 7.7 مليون برميل يوميا من خفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في السابق.

وذلك بما يتماشى مع اتفاق لأوبك+ في وقت سابق، وجرى تنفيذ ذلك التعديل اعتبارا من الشهر الجاري.

وكان قد صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم أمس الخميس إنه لا توجد مقترحات إضافية لتعديل الاتفاق.