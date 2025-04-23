إجتماع اللجنة المكلفة بتقييم التحضيرات المتعلقة باستيراد المواشي وتجميعها ونقلها وبيعها

ترأس محمد شرف الدين بوضياف، المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. رفقة الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اجتماعا تنسيقيا للجنة اليقظة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك. الموسعة إلى المصالح والمؤسسات المعنية، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وقد خصص الاجتماع لضيط الترتيبات الخاصة بهذه العملية وتقييم التحضيرات الجارية المتعلقة باستيراد المواشي وتجميعها ونقلها وبيعها. حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالتأطير الميداني لمختلف مراحل العملية عبر كافة الولايات.

كما شكّل الإجتماع فرصة للإستماع لانشغالات واقتراحات السلطات المحلية والمصالح المكلفة بتسيير هذه العملية. قصد تكييف التدابير المعتمدة وفق المعطيات المتعلقة بكل ولاية.

وقد توج الاجتماع باتخاذ جملة من القرارات التنظيمية الكفيلة بضمان سير العملية بسلاسة ونجاعة بما يستحيب لتطلعات المواطنين في تمكينهم من أداء هذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين لضمان انجاح هذه العملية ذات البعد الوطني.

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