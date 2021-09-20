إجتماع بين اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا

إجتمع يوم أمس أعضاء من اللجنة الوزارية للفتوى بإشراف محند ايدير مشنان، مع الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا جمال فورار.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات الوبائية التي لها صلة ببعض الانشغالات التي تدرسها اللجنة الوزارية للفتوى.

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