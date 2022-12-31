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الرياضة

إجتماع تنسيقي بين بسكري و المدراء الفنيين للفاف

بقلم فيصل زيان بوزيان
إجتماع تنسيقي بين بسكري و المدراء الفنيين للفاف
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سيعقد المدير الفني الوطني على مستوى الفاف، مصطفى بسكري،  إجتماعا تنسيقيا مع المدراء الفنيين، بالعاصمة.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فإن هذا الإجتماع سيعقد بتاريخ 4 و 5 جانفي القادمين، بالفندق الأولمبي بدالي براهيم.

وأوضح ذات البيان، أنه خلال هذا الإجتماع، سيتم مناقشة عدة مسائل وهي: التكوين، بطولة الشبان، والأكاديميات التي تعتزم المديرية الفنية للفاف إعادة إطلاقها بسرعة.

وبالإضافة لعدة موضوعات أخرى سيتم مناقشتها في هذا الإجتماع التنسيقي.

رابط دائم : https://nhar.tv/1tgCC
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