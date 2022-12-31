إجتماع تنسيقي بين بسكري و المدراء الفنيين للفاف

سيعقد المدير الفني الوطني على مستوى الفاف، مصطفى بسكري، إجتماعا تنسيقيا مع المدراء الفنيين، بالعاصمة.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فإن هذا الإجتماع سيعقد بتاريخ 4 و 5 جانفي القادمين، بالفندق الأولمبي بدالي براهيم.

وأوضح ذات البيان، أنه خلال هذا الإجتماع، سيتم مناقشة عدة مسائل وهي: التكوين، بطولة الشبان، والأكاديميات التي تعتزم المديرية الفنية للفاف إعادة إطلاقها بسرعة.

وبالإضافة لعدة موضوعات أخرى سيتم مناقشتها في هذا الإجتماع التنسيقي.