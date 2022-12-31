إجتماع تنسيقي بين بسكري و المدراء الفنيين للفاف
بقلم فيصل زيان بوزيان
سيعقد المدير الفني الوطني على مستوى الفاف، مصطفى بسكري، إجتماعا تنسيقيا مع المدراء الفنيين، بالعاصمة.
وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فإن هذا الإجتماع سيعقد بتاريخ 4 و 5 جانفي القادمين، بالفندق الأولمبي بدالي براهيم.
وأوضح ذات البيان، أنه خلال هذا الإجتماع، سيتم مناقشة عدة مسائل وهي: التكوين، بطولة الشبان، والأكاديميات التي تعتزم المديرية الفنية للفاف إعادة إطلاقها بسرعة.
وبالإضافة لعدة موضوعات أخرى سيتم مناقشتها في هذا الإجتماع التنسيقي.
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