إجتماع طارئ لوالي تلمسان مع إدارة الوداد بسبب النتائج السلبية

عقد والي ولاية تلمسان علي بن يعيش اجتماعا طارئا بمقر الولاية لإيجاد حلول لوضعية نادي وداد تلمسان بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وكانت آخر هزيمة يتكبدها فريق وداد تلمسان عشية أمس أمام شبيبة سكيكدة. وحسب الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” لوالي ولاية تلمسان، فإنّ الاجتماع جمعه برئيس النادي سليمان و المدرب السابق لشبيبة الساورة فؤاد بوعلي الذي قدّم له عرض لتولي العارضية الفنية للوداد.

وفضل المدرب فؤاد بوعلي مساعدة الفريق معنويا بعيدا عن الإطار الرسمي، هذا وطلب والي الولاية حسب صفحته الرسمية من رئيس النادي عقد اجتماع عاجل لاقتراح مدرب رئيسي للنادي والذي سيعرف اسمه عشية اليوم