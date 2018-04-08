إجتماع عاجل لمجلس الامن غدا الاثنين بشأن الأسلحة الكيمياوية في دوما

قرر مجلس الامن عقد إجتماعا غدا الاثنين بشأن الهجمات المزعومة بالاسلحة الكيمياوية في دوما بسوريا وهذا بطلب من9 دول .

وحسب ما أفادت به مصادردبلوماسية أن هذا الإجتماع بطلب من وتوقيع فرنسا وأمريكا وبريطانيا، والكويت، والسويد،وبولونيا، والبيرو،وهولندا وكوت ديفوار.

ويعود الى رئاسة مجلس الامن لشهر افريل البيرو تاكيد رسميا عقد هذا الاجتماع.

حيث إتهمت القبعات البيضاء ومسعفون في المناطق التي يسيطر عليها مسلحون وجماعة ارهابية الحكومة السورية

بانها شنت هجوما كيمياويا امس السبت في دوما بالغوطة الشرقية القريبة من دمشق مخلفا عشرات القتلى .

من جهتها نفت الحكومة السورية مسؤولية القوات الحكومية في هذا الهجوم.

بينما ادان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ”الهجوم الكمياوي الاحمق”متوعدا المسؤولين عن الهجوم بدفع”ثمن باهظ”.

واكدت فرنسا الاحد انها ستتحمل “كل مسوؤلياتها” بعد هذا الهجوم الكيمياوي المزعوم فيما كانت برايس قد هددت في عدة مرات بضرب اهداف عسكرية سورية في حال استخدام اسلحة كيمياوية .

كما حذرت وزارة الخارجية الروسية، من مغبة “تبرير ضربات محتملة على سوريا من الخارج على أساس أخبار مفبركة.

واعتبرت الخارجية الروسية, في بيان لها, المزاعم عن هجوم كيميائي جديد في غوطة دمشق الشرقية, بأنها “استفزازات” سبق وأن حذرت موسكو منها.

مضيفة أن هذه المزاعم تهدف لحماية الراديكاليين وتبرير ضربات محتملة على سوريا من الخارج.