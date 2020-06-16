إجتماع مرتقب لـ “أوبك+” يوم الخميس لبحث تمديد التخفيضات المطبقة منذ ماي لشهر إضافي

من المرتقب أن تجتمع منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفائها، يوم الخميس المقبل لبحث تمديد التخفيضات المطبقة منذ ماي لشهر إضافي.

كشفت وكالة “تاس” الروسية، اليوم الثلاثاء عن مصدر بالمنظمة، أن لجنة المراقبة الوزارية بتحالف أوبك + من المقرر أن تعقد اجتماعا بعد غد الخميس، لبحث تمديد التخفيضات المطبقة منذ ماي لشهر إضافي.

وأضافت الوكالة الروسية أن الإجتماع سيتضمن مسألة معدلات الإمتثال الحالية لحصص الإنتاج المنصوص عليها في الاتفاق .

ونقلت الوكالة أنه من المحتمل البحث في مسألة تمديد مستوى التخفيض الحالي حتى شهر أوت.

وقالت أيضا أن لجنة المراقبة ليست مخولة باتخاذ قرارات وأن سلطتها الرئيسية هي مراقبة الامتثال للاتفاق.