إجتماع هام حول أنبوب الغاز العابر للصحراء قريبا

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو. والذي أبدى إستعداد بلاده لعقد إجتماع في الأسابيع المقبلة تضم وزراء البترول للجزائر والنيجر ونيجيريا.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء أيضا فرصة لمناقشة مدى تقدم المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP. والتأكيد على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لدراسة مختلف جوانب المشروع.

وكذا الاطلاع على مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا.

وفي هذا الصدد، أكد وزير البترول النيجري على أهمية مشروع خط أنبوب نقل الغاز العابر للصحراء. من أجل إعطاءه دفعا جديدا والاستفادة من تأثيراته الإيجابية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الثلاثة.

كما أكد الوزير، على استعداد بلاده لاستئناف المشاورات وعقد اجتماع في الاسابيع المقبلة. تضم وزراء البترول للدول الثلاث.

وعموما، تركزت المحادثات، التي امتدت لاحقا إلى أعضاء الوفدين، على بحث فرص تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين.

كما تعرض الطرفان، لمشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك على مستوى الحقل النفطي برقعة كفرا في شمال النيجر. والذي يسجل تقدم ملحوظ ونتائج جد مشجعة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من كلا الطرفين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون ونقل الخبرة الجزائرية في مجالات التكرير والبتروكيماويات. بالإضافة إلى مجال انتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا ترقية المحتوى المحلي في المجال الطاقوي.

الجزائر مستعدة لتقديم كل الدعم إلى الأشقاء في النيجر

وجدد وزير الطاقة والمناجم، في كلمة له بالمناسبة، تأكيده على استعداد الجزائر لمرافقة وتقديم كل الدعم إلى الأشقاء في جمهورية النيجر. وخاصة في مجال الطاقة وتطوير صناعة المحروقات بالاعتماد على نقل الخبرة والدراية الجزائرية والتكوين.

حيث أبدى الجانب النيجيري رغبته في الاستفادة من تكوين الاطارات والتقنيين. من أجل تسيير قطاع المحروقات والعمل على تكوين يد عاملة مؤهلة مستقبلا.

هذا وقد تم الاتفاق على إدماج اطارات من النيجر في برامج تكوينية وتربصات تطبيقية على مستوى معاهد مجمع سوناطراك.

وفي الأخير، أعرب الوزير النيجري، عن ارتياحه الشديد لهذا اللقاء. وكذا العلاقة التي تربط سوناطراك والشركة الوطنية للبترولSONIDEP.

معبرا عن شكره العميق للدولة الجزائرية على استعدادها الكامل وعلى دورها الحاسم في مرافقة بلاده في جهودها التنموية وخاصة في ميادين الطاقة عموما والمحروقات خصوصا. والاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائر في هذه المجالات.

وأشار الوزير النيجيري، إلى أن مجال التكوين وتعزيز القدرات من أهم مجالات التعاون الممكنة بين البلدين.

هذا ويقوم وزير البترول لجمهورية النيجر، بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام من المسؤولين. ومن الإطارات من الوزارة الأولى ومن قطاع المحروقات النيجري والشركة الوطنية للبترول SONIDEP.