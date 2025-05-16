إجتماع هام حول الإمتحانات المدرسية الوطنية

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء يوم الخميس، ندوة وطنية، خُصِّصت لمواصلة متابعة مدى جاهزية مديريات التربية للامتحانات المدرسية الوطنية.

وحسب بيان لوزارة التربية، تضمّنت الندوة كذلك، توجيهات حول الحملة التحسيسية الموجهة للتلاميذ للحفاظ على نظافة المحيط المدرسي وعدم تمزيق ورمي الكراريس.

بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية. ومتابعة وضعية المؤسسات التعليمية بالمناطق التي عرفت تقلبات جوية معتبرة في الآونة الأخيرة.

وفي المستهل، وتزامنا مع فترة اختبارات الفصل الثالث، شدّد الوزير على ضرورة الالتزام التام لجميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة بما تصدره وزارة التربية الوطنية من قرارات ومناشير وتعليمات. وكذلك بالتواريخ التي تحددها لمختلف العمليات ومنها تلك المتعلقة بالفروض والاختبارات الفصلية.

وفي هذا الصّدد، وجّه الوزير مديري التربية إلى تشديد الرقابة على جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. واتخاذ كافة الترتيبات التي تمكّنهم من متابعة مدى تنفيذها للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية.

بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بالتدقيق في المواضيع التي تعالج في مختلف التقييمات المقدّمة للتلاميذ.

وفيما تعلّق بجاهزية مديريات التربية لتنظيم الامتحانات المدرسية، وجّه الوزير إلى المزيد من المتابعة الميدانية.

والحرص على توفر مراكز إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية على جميع الشروط لضمان استقبال المترشحين لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا في أحسن الظروف. لاسيما المكيفات الهوائية بالولايات التي تعرف درجات حرارة مرتفعة جدا في هذه الفترة.

كما أكّد الوزير على ضرورة توفير وتهيئة الظروف الملائمة للمترشحين من ذوي الهمم طيلة فترة الامتحانات المدرسية الوطنية.

مجددا تأكيده على وجوب التواصل الدائم مع الإدارة المركزية وإبلاغها الآني بكل المعطيات.

تخصيص قاعة في كل المؤسسات التربوية توضع فيها الكراريس المسترجعة

وفي إطار الحملة التحسيسية الموجهة للتلاميذ للحفاظ على نظافة المحيط المدرسي وعدم تمزيق ورمي الكراريس. والتي تم إطلاقها بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني. ووزارة البيئة وجودة الحياة. ذكّر الوزير بوجوب تخصيص قاعة في كل المؤسسات التربوية توضع فيها الكراريس المسترجعة. وستقوم المؤسسة العمومية للاسترجاع من استلامها وتدويرها في إطار الاتفاق المبرم في هذا الشأن.

وبخصوص انتخاب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، أشار الوزير إلى أنه تم برمجة ذلك يومي 24 و25 ماي الجاري. وهذا بعد ما تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من عملية انتخاب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية. وإتمام تنصيب جميع اللجان الولائية.

المتابعة اليومية لوضعية جميع المؤسسات التربوية عبر جميع الولايات

وفي الختام، وقف الوزير على وضعية المؤسسات التربوية بالولايات التي عرفت تقلبات جوية معتبرة في الآونة الأخيرة. ووجّه إلى ضرورة الاستزادة في اليقظة. والمتابعة اليومية لوضعية جميع المؤسسات التربوية عبر جميع الولايات. مع إيلاء عناية خاصة للمؤسسات التربوية التي تعتبر مراكز لإجراء الامتحانات المدرسية الوطنية.