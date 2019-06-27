إجراءات أمنية وقائية مشددة بمطار تونس قرطاج الدولي

تم اتخاذ اجراءات أمنية وقائية مشددة، بمطار تونس “قرطاج الدولي”، ومنع دخول كل المرافقين اليه، مع تركيز عديد الاحزمة خارج المبنى الرئيسي للمطار تحسبا لكل طارئ.

وأكد الكاتب العام للنقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، “أنيس الورتاني”، في تصريح لـ”وات”، أن هذه الاجراءات تأتي في اطار الحرص على سلامة المسافرين والمواطنين.

وجاءت هذه الإجراءات الأمنية، بعد العمليتين الانتحاريتين بشارع شارل ديغول، ومقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني، في تونس.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن مثل هذه الاجراءات يقع اتخاذها في حال حدوث طارئ ما.

وقد تم اليوم اقرار تدابير واحتياطات امنية ووقائية، حول كل المنافذ المؤدية الى المطار والتقليص من عددها.

وشدد الورتاني، على أن الأمن مستتب بالمطار، مع الحفاظ على سلامة المسافرين.