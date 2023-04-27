أعدت المديرية العامة للحماية المدنية إجراءات استباقية لحماية المحاصيل الزراعية من أخطار الحرائق على مستوى المستثمرات الفلاحية عبر الوطن. كما أعلن عن ذلك بولاية المنيعة المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بذات السلك النظامي.

كما أوضح العقيد فاروق عاشور لدى إشرافه رفقة السلطات الولائية على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية. لفائدة الفلاحين بولايات الجنوب “أن المديرية العامة للحماية المدنية أعدت مخططا وإجراءات استباقية لحماية المحاصيل الزراعية من أخطار الحرائق. “على مستوى المستثمرات الفلاحية عبر الوطن سواء تعلق الأمر بالطبيعة من خلال ارتفاع درجات الحرارة”. أو “تلك الحرائق الناجمة عن آلات الحصاد”. “التي قد تسبب فيها الجرارات أثناء حملة الحصاد والدرس”.

في حين، أكد في ذات السياق أن مصالح الحماية المدنية وبالتعاون مع المصالح الفلاحية. وكافة الجهات المعنية ستقوم بإعداد ورشات تدريبية تطبيقية لمستعملي آلات الحصاد وكيفية التعامل مع الحرائق أثناء حملة الحصاد والدرس. بما “يساعد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي قد تمكنهم من السيطرة”. “على الحرائق في وقت وجيز، وتفادي القدر الممكن من الخسائر”.

كما أبرز المسؤول ذاته أن الحماية المدنية تسخر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمرافقة المستثمرين الفلاحيين. قبل وأثناء وبعد وقوع أي طارئ من خلال المخطط التدخلي الذي أعدته المديرية العامة للحماية المدنية.

اختيار ولاية المنبيعة لإطلاق الحملة الوطنية

وأشار العقيد عاشور أن اختيار ولاية المنيعة لإطلاق هذه الحملة الوطنية يكمن في اعتبارها قطبا فلاحيا رائدا خاصة في مجال إنتاج الحبوب. الأمر الذي أخذته المديرية العامة للحماية المدنية بعين الاعتبار. لكون حملة الحصاد والدرس ينتظر أن تنطلق بها في منتصف شهر ماي المقبل.

ومن جهته أكد والي ولاية المنيعة بن مالك مختار أن تعليمات صارمة. قد وجهت إلى كافة المصالح المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق. وإطلاق حملة تحسيسية موجهة للمستثمرين لتجنب أخطار الحرائق أثناء حملة الحصاد والدرس .

ودعا الفلاحين بالمناسبة إلى الانخراط في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من أجل تأمين ممتلكاتهم. ومحاصيلهم الزراعية لضمان تعويض مادي في حالة وقوع حوادث غير متوقعة.

وجرى خلال إطلاق الحملة الوطنية لحماية المحاصيل الزراعية من أخطار الحرائق تنفيذ تمرين تطبيقي. من قبل مصالح الحماية المدنية يحاكي وقوع حريق على مستوى مستثمرة فلاحية. لإنتاج الحبوب أثناء حملة الحصاد والدرس بحضور مجموعة من المستثمرين الفلاحيين الناشطين. على المستوى الوطني والمحلي. حيث تم حثهم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الكفيلة بتجنب أكبر قدر من الخسائر التي قد تخلفها هذه الحوادث .

الحملة مهمة في تقليل الأخطار

كما أبرزت المديرية العامة للحماية المدنية أهمية هذه الحملة كونها تؤدي إلى التقليل من هذه الأخطار وتجنب وقوع خسائر. حيث تم بالمناسبة تحضير برنامج ثري ومتنوع بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. ومديريات الفلاحة ومحافظات الغابات والجمعيات المهنية ومختلف الفاعلين والمتدخلين في الميدان.

وسيتم ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية تنظيم قوافل وقائية تحسيسية وجوارية في المناطق المعروفة بهذه الأخطار. عن طريق وضع لوحات وملصقات وأنشطة تحسيسية. إضافة إلى توضيح الأخطار الناجمة عن حرائق المحاصيل الزراعية وعن الآثار الاقتصادية المترتبة عنها. والمحافظة على المنتوج لتدعيم الأمن الغذائي وسيتم وضع حيز الخدمة أجهزة أمنية في الأماكن الحساسة لمرافقة الفلاحين خلال عملية الحصاد. حسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية

وعلى هامش هذه العملية تم عرض مخطط حول التحضيرات الخاصة بحملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بولاية المنيعة. حيث تبلغ المساحة المستغلة لمحاصيل الحبوب بها أكثر من 14 ألف هكتار بإنتاج متوقع يصل إلى 700 ألف قنطار. من مختلف أنواع الحبوب موزعة عبر 202 مستثمرة فلاحية بكافة تراب الولاية. حسبما أوضح مدير المصالح الفلاحية مصباح يوسف .

كما تم بذات المناسبة عرض حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية للموسم الفلاحي الماضي بولاية المنيعة. حيث تم تسجيل حرائق على مساحة قدرت بحوالي 23 هكتارا مزروعة بمحاصيل الحبوب. و11 هكتارا من مساحات أخرى محصودة. بالإضافة إلى احتراق جرار ميكانيكي وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. حسب معطيات مديرية الحماية المدنية بالولاية.