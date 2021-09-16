إجراءات استعجالية للفلاحين بعد ارتفاع أسعار المدخلات دوليا

اتخذت وزارة الفلاحة، جملة من الإجراءات الإستعجالية لفائدة الفلاحين من مختلف الفروع عقب ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية بالسوق الدولية. وأشارت الوزارة في بيان لها، أن الإجراءات الاستعجالية لفائدة الفلاحين من مختلف الفروع التي تأثرت بهذا الارتفاع في الأسعار. وهذا “قصد السماح لهم بالانطلاق في الحملة الفلاحية في أحسن الظروف”.

وفي هذا الإطار، تم الشروع في وضع إجراء دعم جديد يكمن في رفع الأسعار المرجعية لمختلف أصناف الأسمدة. ومن جهة أخرى، ذكرت الوزارة بأن هذه الإجراءات اتخذت بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية بين الإدارة والمهنيين. وخلص البيان إلى أن إجراءات تحفيزية أخرى يجري الإعداد لها من طرف مصالح الوزارة ” لتأطير جيد للنشاطات الفلاحية”.

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