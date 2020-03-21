إجراءات الحد من إنتشار فيروس كورونا تدخل حيز التنفيذ غدا

ستدخل الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للحد من انتشار فيروس كورونا حيز التنفيذ يوم الأحد.

واصدر الوزير الاول عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا يحدد فئات العمال المعنيين بالإعفاء من العمل بالإدارات العمومية والإبقاء على عمال القطاعات الحيوية وينظم نقل الأشخاص.

وسيجري تطبيق هذه الاجراءات، ومن بينها العزل على كل حالات الإصابة، سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة، ابتداء من يوم الأحد على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الرابع أفريل القادم، ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.

ومن أجل التحكم الأفضل في الوضع، قرر رئيس الجمهورية وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات، بالإضافة إلى تسريح 50 بالمائة من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم، وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار.

كما أمر الرئيس تبون بغلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة، وضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.

وبخصوص هذه النقطة بالذات، كلف الرئيس تبون وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية، بتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.

وبهدف وقف انتشار هذا الفيروس، لاسيما في مدن أخرى من البلاد، قرر الرئيس أيضا تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة فيروس كورونا.