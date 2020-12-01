إجراءات تسهيلية للحصول على تراخيص اقتناء معدات الملاحة للصيادين

إجتمع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار

وجاء هذا الاجتماع قصد تسهيل عمل مهني الصيد البحري والحد من العراقيل البيروقراطية، وذلك تماشيا و الاستراتيجية الجديد لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية المعتمدة من طرف الحكومة.

وتم عقد الاجتماع التنسيقي بحضور إطارات من الوزارتين، لدراسة التسهيلات الخاصة بالإجراءات الادارية المتعلقة بتراخيص اقتناء معدات الملاحة البحرية.

وتجر الإشارة إلى أن هذه الأجراءات تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على تراخيص لصالح الصيادين من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات لاقتناء أنظمة تحديد الموقع الجغرافي “جي بي أس”

بالإضافة تزويد السفن بأجهزة في أش أف للتردد العالي، وتأتي هذه الاجراءات في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الصيد البحري والاستعداد لاطلاق نشاط الصيد في أعالي البحار وتعزيز الاسطول الجزائري للطهاب نحو الصيد والمتطور مقابل الصيد التقليدي الحالي