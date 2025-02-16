إجراءات جديدة لزارعي القوقعة السمعية

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، عن إعادة النظر في بعض شروط إقتناء أو تبديل أو تصليح المكونات الخارجية للقوقعة السمعية.

وكشفت وزارة العمل، أنه وفي إطار التكفل الأمثل بالمؤمن لهم اجتماعيا، وفي سياق تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما المتعلقة بتعويض الملحقات الخارجية للقوقعة السمعية. فإن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يعلم زارعي القوقعة السمعية. أنه تقرر إعادة النظر في بعض شروط اقتناء أو تبديل أو تصليح المكونات الخارجية للقوقعة السمعية.

حيث وبعد العمل التشاوري الذي جمع الصندوق رفقة عدد من ممثلي الجمعيات الوطنية والولائية الناشطة في مجال التكفل بزارعي القوقعة وضعاف السمع وكذا الموردين الخواص. تم إدراج تسهيلات، حيث تم إعفاء كل المكونات الخارجية باستثناء المكون الرئيسي processeur من المراقبة الطبية القبلية والبعدية. تعويض الملحقات عند اقتناءها لدى الموردين الخواص الثلاثة المعتمدين من قبل وزارة الصحة خارج نظام الدفع من قبل الغير. بعد تسبيق المصاريف، وفقا للتسعيرة المسجلة على الفواتير التقديرية. شريطة احترام آجال تجديد أو تصليح الجهاز الذي تم اقتناؤه وإستيفاء المستفيد للأحقية في الاداءات. وذلك دون اللجوء إلى المؤسسات الصحية الوطنية المرجعية مثل ما كان معمولا به سابقا.

كما يتكفل الصندوق بتعويض المكونات الخارجية للقوقعة السمعية بنسبة 100% مهما كان مبلغها المدون بالفاتورة التقديرية المنجزة من قبل المورد الخاص مع احتساب كل الرسوم.

كما يمكن للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق زارعي القوقعة السمعية الحصول على الوثيقة الخاصة بطلب تبديل أو تصليحالملحقات الخارجية للقوقعة السمعية 24 AS على مستوى أي مركز دفع أو لدى الموردين الخواص. أو تحميلها عن بعد عبر فضاء الهناء.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التكفل حاليا بعشرة ملحقات خارجية والتي تعتبر كمكونات أساسية لتشغيل جهاز القوقعة السمعية. Processeur vocal ، Antenne، Cordon

Piles، Batterie، Dessiccateur، hargeur de piles، Boitier de piles، Aimant،

Cable de chargeur de، batterie.

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