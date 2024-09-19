إجراءات جديدة للدخول إلى منطقة شنغن

اعتمد الاتحاد الأوروبي إصلاح قانون شنغن، حيث يقدم هذا الإصلاح قواعد جديدة. تتعلق بتحديث إجراءات الدخول داخل الدول الأعضاء في منطقة شنغن وإعادة فرض الضوابط المؤقتة على الحدود الداخلية.

وحسب الاتحاد الأوروبي، سيتم تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من 10 نوفمبر 2024.

حتى الآن، للسفر داخل منطقة شنغن - وهي منطقة تتمتع بحرية الحركة دون ضوابط حدودية داخلية ولها حدود خارجية مشتركة -. كان على المسافرين تقديم جواز سفرهم إلى شرطة الحدود. حتى يمكن ختم جواز السفر عند عبور الحدود ، وبالتالي تسجيل الدخول إلى المنطقة.

ويشكل هذا الفعل دليلاً على دخول الشخص إلى دولة ما لمدة محددة.

إجراءات السفر الجديدة

ستختفي الطوابع تمامًا من جوازات السفر اعتبارًا من 10 نوفمبر 2024.

وسيتم استبدال هذه الممارسة بنظام رقمي بالكامل لبعض المسافرين. على حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا.

هذا هو النظام الأوروبي لتبادل المعلومات (EES، نظام الدخول/الخروج). الذي يقدم إجراءات سفر جديدة داخل الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. وهو نظام آلي لتسجيل الوصول على الحدود، والذي يجب على المسافرين المرور عبره. في كل مرة يتم فيها عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وسيتم تطبيق النظام على الدخول إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء قبرص وأيرلندا. وكذلك إلى أربع دول من خارج الاتحاد الأوروبي في منطقة شنغن: أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

المسافرون المعنيون

يتعلق الأمر بمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يحتاجون إلى تأشيرة إقامة قصيرة، وأولئك الذين لا يحتاجون إليها.

وسيطبق عليهم النظام في كل مرة يعبرون فيها الحدود الخارجية للدول الأوروبية التي تستخدمه.

ويستهدف EES بشكل خاص المسافرين الذين يقيمون إقامة قصيرة (بحد أقصى 90 يومًا على مدار فترة إجمالية قدرها 180 يومًا). في أراضي إحدى الدول الأعضاء في منطقة شنغن التي اعتمدت EES.

ولا يخضع المواطنون أو الأشخاص الذين لديهم وضع الإقامة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والأشخاص الذين يحملون تأشيرة إقامة طويلة لنظام المراقبة هذا.

كيف يعمل EES

سيتعين على المسافرين مسح جوازات سفرهم أو وثائق السفر الأخرى ضوئيًا في كشك الخدمة الذاتية. في كل مرة يعبرون فيها حدودًا خارجية للاتحاد الأوروبي.

وسيتم إجراء عمليات مسح الوجه وبصمات الأصابع كل ثلاث سنوات وتكون صالحة لرحلات متعددة خلال تلك الفترة.

البيانات الشخصية المسجلة هي:

تاريخ ووقت الدخول والخروج

مكان الدخول والخروج

الاسم الأول والأخير للمواطن

رقم جواز سفر المواطن

صورة المواطن

بصمات الأصابع الوطنية

القرار المحتمل برفض الدخول لإقامة قصيرة

وتجدر الإشارة إلى أن تسجيل البيانات يلغي التزام المسافرين بالامتثال لعملية التسجيل المطلوبة. في كل مرة يدخلون فيها ويخرجون من منطقة شنغن. وبالتالي يقوم النظام بتسجيل حالات رفض الدخول والخروج والدخول.

أهداف EES: مراقبة الحدود وتعزيز الأمن

الهدف الرئيسي لـ EES هو تحديث إدارة الحدود، ومنع الهجرة غير الشرعية إلى البلدان الأعضاء. في منطقة شنغن ولكن أيضًا ضمان أمن وحركة المواطنين الأوروبيين. في حالة حدوث أزمة صحية خطيرة مثل أزمة فيروس كورونا (COVID-19).

ستقوم EES بما يلي: