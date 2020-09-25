إجراءات خاصة للوافدين من الجزائر إلى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، عن إعتزام الوزارة تطبيق إجراءات خاصة للوافدين من خمس دول من بينها الجزائر.

وأفادت الوزارة في بلاغ للوزارة التونسية، فيما يتعلق بالجزائر وليبيا أنه تم “إعداد إجراءات خصوصية سيتم تفعيلها فور فتح الحدود بين تونس وهذين البلدين الشقيقين”.

وأضافت ذات الوزارة أنه وفيما يتعلق بفرنسا وإيطاليا ومالطا، “فسيتواصل اعتماد تطبيق الإجراءات المعمول بها حاليا والمتمثلة في إجباريّة استظهار جميع الوافدين من هذه البلدان بتحليل سلبي والخضوع للحجر الصحّي الذّاتي يتراوح بين 7 و 14 يوما حسب الحالة مع تشديد عمليّات الرقابة من طرف الهياكل المعنيّة”.