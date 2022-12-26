إجراءات مستعجلة لحماية التراث داخل أقاليم الحظائر الثقافية

أمرت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي بإتخاذ جملة من الإجراءات بصفة مستعجلة، لحماية التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل أقاليم الحظائر الثقافية.

وحسب بيان للوزارة، وجهت الوزيرة، تعليمة مستعجلة إلى مدراء الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية لكل من “التاسيلي نأزجر”، “الأهقار”، “الأطلس الصحراوي”، “توات قورارة تيديكلت” و”تندوف”.

وتتضمن التعليمة، جملة من الإجراءات التي يجب إتخاذها بصفة مستعجلة لحماية التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل أقاليم الحظائر الثقافية.

وجاءت هذه التعليمة، بعدما سجلت مصالح الوزارة تعرض العديد من المواقع الأثرية والمحطات الصخرية المتواجدة داخل أقاليم الحظائر الثقافية قام بها هذا الأسبوع مجموعة من المجهولين، والتي يعود بعضها إلى سنوات التسعينيات.

وهو ما أتبثته التقارير والخرجات الميدانية التي قام بها خبراء ومسؤولي الحظائر الثقافية بمتابعة شخصية من وزيرة الثقافة والفنون.

ويأتي ذلك، في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف الدكتورة صورية مولوجي. لتثمين التراث الثقافي المادي الذي يعتبر من أولويات القطاع.

وهذا من خلال تبني مقاربة تشاركية شاملة لحماية وحفظ التراث الثقافي الوطني. وتحديد إستراتيجية واضحة في مجال التكفّل به وتعميق مضمونه، وتعزيز النشاطات المتعلقة به.

بالإضافة إلى التركيز على الرفع من مستوى الوعي من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني. والأخذ بعين الإعتبار كل المتطلبات الجديدة على المستوى الوطني والعالمي.

لا سيما ما تعلق بتبني مقاربة إقتصادية في المجال، وإعداد ترسانة قانونية وتنظيمية. مع إعداد بعض الإجراءات المؤسساتية وتطبيق الآليات العملية. والتي من شأنها أن تفضي إلى استغلال وتنشيط الممتلكات والثروات الثقافية.