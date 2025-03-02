وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا يتضمن إجراءات وتدابير أمنية لتأمين المصلين خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر.

وحسب بيان المصالح ذاتها تم تسخير خلال صلاة التراويح بجامع الجزائر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين المصلين.

وكشفت شرطة العاصمة عن وضع مختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل على تأمين مداخل ومخارج المدينة، عبر مختلف المسالك المؤدية إلى جامع الجزائر.

كما وضعت إجراءات أمنية استباقية تتعلق بتأمين والتطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية، وتسهيل سيولتها عبر كافة الطرق.

وأَضاف البيان أنه تم وضع تشكيل أمني مكون من قوات شرطية تابعة لمختلف المصالح مكونة من المصلحة الولائية للأمن العمومي. وكذا الفرقة العملياتية لمختلف مصالح أمن المقاطعات الإدارية، فرق الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، إضافة إلى مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التي تسهر على التأمين الداخلي والخارجي لجامع الجزائر.