إجراء جديد حول تصريح الإقامة في فرنسا

منذ اعتماد قانون الهجرة الجديد، وضعت فرنسا إجراءً جديدًا لتنظيم العمال الأجانب. وينص القانون الجديد، الساري حتى 31 ديسمبر 2026، بشكل استثنائي على إنشاء تصريح إقامة “للعامل المؤقت” أو تصريح إقامة الموظف لمدة عام واحد.

ويهدف هذا القانون أيضًا إلى إدماج المواطنين غير الأوروبيين، الذين هم في وضع غير نظامي. في المهن التي تجد صعوبة في التوظيف في فرنسا، أي في المهن التي تعاني من نقص. ينطبق هذا الحكم حتى 31 ديسمبر 2026.

ولا يعني هذا الإجراء الجديد أي مشاركة إلزامية من جانب صاحب العمل.

علاوة على ذلك، للحصول على تصريح إقامة العجز عن العمل، يجب على العامل استيفاء المتطلبات التالية:

-مارست نشاطًا مهنيًا بأجر يظهر في قائمة المهن الناقصة لمدة 12 شهرًا على الأقل خلال الـ 24 شهرًا الماضية.

-شغل وظيفة تظهر في قائمة المهن الناقصة عند تقديم الطلب.

-إثبات فترة الإقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في فرنسا.

-التكامل الاجتماعي والأسري للعمال الأجانب.

-احترام النظام العام.

-اندماج المرشح في المجتمع الفرنسي.

-الالتزام بأنماط حياة وقيم المجتمع.

إجراءات جديدة لتنظيم العاملين في المهن الناقصة

علاوة على ذلك، قررت السلطات الفرنسية اعتماد إجراء جديد لتنظيم هؤلاء العمال الأجانب.

في الواقع، وفقًا لمحافظة إيسون، تم ل نشر تحديث جديد حول الشروط الجديدة لهذه العملية.

ويمكن الآن تقديم طلبات الحصول على تصاريح الإقامة عبر الإنترنت.

ولذلك وضعت العديد من المحافظات أحكاما لتبسيط هذا الإجراء. وفقا للوائح المعمول بها.

وتقوم محافظة إيسون بإنشاء نظام مخصص فيما يتعلق بمعالجة طلبات تصريح الإقامة المقدمة على أساس المادة L435-4. من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء”.

ولتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة، يجب على العامل الأجنبي تقديم طلبه وفقًا للعملية المبسطة لكل محافظة.