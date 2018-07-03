إجراء مسابقة القضاة قبل نهاية السنة الجارية والتكوين 4 سنوات

سيتم إجراء مسابقة القضاة نهاية السنة الجارية وسيكون التكوين لمدة اربعة سنوات، حسب ما أعلنه اليوم وزير العدل حافظ الأختام.

وخلال كلمة القاها طيب لوح اليوم الثلاثاء بالعاصمة سيتم أواخر السنة 2018 إجراء مسابقة القضاة.

وهذا على أن يكون التكوين على مستوى المدرسة العليا للقضاء لمدة اربعة سنوات بدل سنتين من قبل.

واضاف الوزير أنه بالرغم أن عدد القضاة حاليا بالبلاد “كافي” وهو “يستجيب للمقاييس الدولية” .

إلا أنه بات من الضروري وجود دفعة جديدة من الطلبة القضاة للالتحاق بالمدرسة العليا.

من أجل تعويض القضاة الذين سيستفيدون من التقاعد أوالمغادرين لمناصبهم لسبب أولآخر.

حيث ستحظى الدفعة الجديدة ببرنامج دراسي خاص يضاهي ما هو موجود في الدول والجامعات المشهورة في العالم.

مبرزا أن تكوين القاضي أمرصعب للغاية واجب التحفظ وأخلاقيات المهنة لأنها يتطلب فضلا عن التكوين في الاختصاص تكوين شخصية قوية.