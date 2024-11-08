إجراء قرعة الحج غداً

أكد ممثل الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سطيف، معتمد أئمة دائرة سطيف عبد الحميد دنفير، المشرف العام علي سير عملية القرعة لموسم الحج هذا العام 1446 هجرية الموافق لعام 2025 التي أعلنت عنها مصالح وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة عبر كافة بلديات الوطن.

وستجرى العملية في نادي المحامين لبلدية سطيف بداية من الساعة الثانية زوالا. بحضور كل من مديرية الشؤون الدينية والمصالح البلدية، وسط حضور المسجلين في عملية القرعة وذويهم. عكس الموسم الماضي، بسبب تداعيات وباء كورونا منذ موسمين. حيث كانت السلطات السعودية في موسم الحج 2022-2023 قد اشترطت على كل الدول الإسلامية تقليص عدد الحجاج إلى 50 بالمائة من العدد الإجمالي للكوطة والعمر أيضا بأن لا يتجاوز 65 سنة.

وبالتالي، وصلت تداعياته إلى حد موسم 2023-2024 الذي لم تتم فيه عملية القرعة أيضا بسبب تعويض الحجاج الذين لم يسعفهم الحظ للحج آنذاك.

وأضاف المتحدث أن عملية القرعة ستعود من جديد بعد انقطاع دام خمس سنوات، وستحمل معها أجواء البهجة والفرحة من طرف المشاركين وذويهم الذين حرموا منها لسنوات.

تجدر الإشارة إلى أن حصة الحج في الموسم الماضي على المستوى الوطني بلغت 43 ألف و300 حاج.

وإستفادت ولاية سطيف من حصة بـ 1200 حاج. فيما لم يتم الكشف بعد عن حصة هذا الموسم.