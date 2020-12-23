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إجلاء أفراد الجالية اللبنانية إلى مطار بيروت والسفير يثمن جهود الجوية الجزائرية

الوطني
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إجلاء أفراد الجالية اللبنانية إلى مطار بيروت والسفير يثمن جهود الجوية الجزائرية
بقلم نسرين محفوف

حطّت اليوم الأربعاء، طائرة الخطوط الجويـة الجزائريــة وعلى متنهـــا أفراد الجالية اللبنانية، على أرض مطار رفيــق الحريري الدولـي في بيروت.

وتقدّم سفير لبنان لدى الجزائر، محمد حســن، نيابـة عن الجاليـة اللبنانيـة المقيمة بالجزائر بتقديره الكبير وامتنانه العظيم لكافـة السلطــات الجزائريــة.

وأشاد بالمجهودات الخاصة التي بذلتهــا أسـرة الخطوط الجويــة الجزائريـة، وعلى رأسهـا الرئيس المديــر العـام بخـوش عـــلاش.

واعتبر ذلك دليلا على عُمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين، خاصة أنّ الرحلة جاءت عشيــة عيــدي الميــلاد ورأس السنـــة.

وتقدم سفير لبنان بإسمــه ونيابـة كل أعضاء سفـارة لبنـان بالجزائر بأخلص التهاني وأطيب الأمانــي لكافـة أبنــاء الجاليـة اللبنانيــة المُقيمـة بالجزائر.

وتمنى للجميـع دوام الصحــة والعافيــة والخير والســلام والإطمئنان في كافـة أرجــاء المعمــورة مع حلول العام المقبل.


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