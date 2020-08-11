إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بقطر وعدة دول آسيوية وإفريقية اليوم الثلاثاء

تم، اليوم الثلاثاء، تنظيم عملية الإجلاء الرابعة والأخيرة والمخصصة لنقل المواطنين الجزائريين العالقين بدولة قطر وعدّة دُول آسيوية وإفريقية إلى أرض الوطن من مطار حمد الدولي بالدوحة.

وأعربت سفارة الجزائر بالدوحة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، عن شكرها على المساهمة في إنجاح جميع الرحلات في أحسن الظروف، يومي 25 و30 جويلية 2020، 8 و11 أوت 2020ـ

مشيرا بذلك إلى السُلطات القطرية المختلفة، والتي قدّمت كل التسهيلات ووفرت الظروف المناسبة جدا لإتمام مجمل عمليات الإجلاء بنجاح كبير.